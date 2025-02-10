سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مالك نادي لوس أنجليس الأمريكي يعتذر بعد تشبيه حرب غزة بالهولوكوست

10 - فبراير - 2025

خيام تؤوي فلسطينيين في ساحة مدرسة ثانوية في شمال مدينة غزة

2

لوس أنجليس: تقدم أحد ملاك نادي لوس أنجليس الأمريكي لكرة القدم اليوم الإثنين بالاعتذار بعد أنباء عن قيامه بإعادة نشر منشورات معادية لإسرائيل عبر منصات التواصل الإجتماعي، وقوبل بانتقادات من ناديه ورابطة الدوري الامريكي للمحترفين، باعتبارها “عدائية للغاية”.

وبادرت صحيفة “كرونيكل” اليهودية بالحديث عن منشورات روبن غنانالينغام عبر صفحته على منصة “لينكد إن”، والتي وجهت دعوة إلى “الجيوش” للعمل على “تفكيك” إسرائيل، بجانب المقارنة بين الحرب في غزة والهولوكوست.

وقال رجل الأعمال الماليزي غنانالينغام الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس نادي كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، في بيان أنه أسف بشدة لأن المحتوى الذي نشر على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الضيق والقلق.

وأضاف “لم أكن أقصد أبدا مهاجمة أو إيذاء أي شخص، واتحمل مسؤولية عدم توخي الحذر قبل نشر هذه المنشورات، اعتذر بشدة لهؤلاء الذين تأثروا، بما في ذلك زملائي وأصدقائي وعائلتي”.

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 10, 2025 الساعة 5:05 م

    بل إنها والله أسوأ من ذلك بعشرات المرات واليهود الصهاينة ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

  2. يقول ركاد حراحشة:
    فبراير 11, 2025 الساعة 5:15 م

    ان الدعم اللا متناهي لاسرائيل من قبل الدول الغربية يعبر عن مدى انقيادهم للوبي الصهيوني وعداءهم للعرب والمسلمين

