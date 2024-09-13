ماليا ابنة باراك أوباما تروج لفيلمها الأول كمخرجة في فرنسا

باريس ـ «القدس العربي»: ظهرت ماليا ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لأول مرة في مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي، لعرض فيلمها «القلب» بعد تكريمها في مهرجاني تيلورايد وشيكاغو السينمائيين.

وقامت الابنة الكبرى للرئيس السابق باراك أوباما، بظهور علني نادر على السجادة الحمراء لدعم أول تجربة إخراجية لها. فخلال مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي السنوي الخمسين المرموق في فرنسا، قدمت فيلمها، والذي حصلت عنه أيضًا على جائز «يونغ سبيرت» وارتدت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا زيًا من تصميم فيفيان ويستوود في اليوم الكبير.

وتألقت الفنانة – التي تخلت سابقًا عن لقب عائلتها الشهير واعتمدت اسم ماليا آن قبل ظهورها الأول في هوليوود كمخرجة – على السجادة الحمراء بزي منقوش.

وكانت ماليا أوباما، الابنة الكبرى لباراك وميشيل أوباما، سعيدة للغاية بظهورها الأول على السجادة الحمراء، حيث قالت للصحافيين، «أنا متحمسة للغاية. لم أفعل شيئًا كهذا من قبل، لذلك أنا مرعوبة بعض الشيء، لكن في الغالب أنا متحمسة فقط». ظهورها هو لحظة عامة نادرة بالنسبة لها.

وفي وقت سابق من هذا العام، عُرض فيلم ماليا القصير لأول مرة في مهرجان «صندانس السينمائي» في «بارك سيتي» في يوتا. قبل ظهورها الأول في هوليوود، تدربت في مسلسل «غيرلز» على «أتش بي أو» وفي شركة إنتاج هارفي وينشتاين. كما عملت خريجة جامعة هارفارد ككاتبة في برنامج دونالد غلوفر.

والفيلم القصير هذا، والذي يستمر لمدة 18 دقيقة، يتحدث عن قصة مؤثرة لابن يتعامل مع فقدان والدته والطلب المفاجئ الذي قدمته قبل وفاتها.

وقد نال فيلم «القلب» استحسان النقاد بالفعل، حيث تم الاعتراف به في فئة أفضل فيلم قصير حي في مهرجاني تيلورايد وشيكاغو السينمائيين.