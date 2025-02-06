سياسة | دولي

ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا

6 - فبراير - 2025

كوالالمبور: قالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الخميس إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة أمريكية على غزة.

وذكرت الوزارة في بيان “تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم. مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرا عرقيا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وأضافت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.

(رويترز)

  1. يقول UK:
    فبراير 6, 2025 الساعة 3:04 ص

    اخر دوله تتكلم عن فلسطين والاسلام انتم .
    انتم تكفرون بالفلسطيني بشأن الفيزا والاقامه السياحيه.
    كفاكم نفاق

  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 6, 2025 الساعة 5:11 ص

    بل هو تطهير عرقي يتم منذ 1948 من عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الفرنسي الإيطالي الغربي الحاقد الغادر اللعين الذي زرع هذه الشرذمة الصهيو نازية بقوة الحديد والنار في أرض فلسطين أرض الإسراء والمعراج، وهي من أشرس الحملات الصليبية القذرة تشن على شعب فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

