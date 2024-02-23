ماليزيا تؤكد حق فلسطين في “تقرير المصير”

أنقرة: أكد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، أن فلسطين لها “الحق في تقرير المصير”، وأن هذا الحق قد انتهك بسبب الاحتلال من قبل إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال محمد إن الاحتلال أمر غير قانوني لأنه ينتهك القانون الدولي، وإنه يجب أن ينتهي “على الفور”.

وأشار إلى ضرورة أن تبدي محكمة العدل الدولية موقفا بشأن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

وعبر عن اعتقاده في أن هذا الموقف سيساعد في اتخاذ قرار عادل بشأن الاحتلال والضم وسياسات التمييز الممارسة من قبل إسرائيل في فلسطين.

وأكد أن المستوطنات غير القانونية في المناطق المحتلة تنتهك القانون الدولي وقانون الاحتلال والقوانين المنظمة للضم واستخدام القوة.

(الأناضول)