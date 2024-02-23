سياسة | دولي

ماليزيا تؤكد حق فلسطين في “تقرير المصير”

23 - فبراير - 2024

حجم الخط
0

أنقرة: أكد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، أن فلسطين لها “الحق في تقرير المصير”، وأن هذا الحق قد انتهك بسبب الاحتلال من قبل إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال محمد إن الاحتلال أمر غير قانوني لأنه ينتهك القانون الدولي، وإنه يجب أن ينتهي “على الفور”.

وأشار إلى ضرورة أن تبدي محكمة العدل الدولية موقفا بشأن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

وعبر عن اعتقاده في أن هذا الموقف سيساعد في اتخاذ قرار عادل بشأن الاحتلال والضم وسياسات التمييز الممارسة من قبل إسرائيل في فلسطين.

وأكد أن المستوطنات غير القانونية في المناطق المحتلة تنتهك القانون الدولي وقانون الاحتلال والقوانين المنظمة للضم واستخدام القوة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

والد أسير إسرائيلي: جبهة غزة الوحيدة التي كان يجب إيقافها
21 - يونيو - 2025
نحو 48 ألف طالب فلسطيني يتقدمون لامتحان الثانوية العامة وسط ظروف صعبة
21 - يونيو - 2025
فلسطين ترحب برسالة 8 وزراء أوروبيين تطالب بتنفيذ قرار محكمة العدل
20 - يونيو - 2025
الاحتلال يستولي على منازل في جنين ويحولها لثكنات عسكرية
14 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية