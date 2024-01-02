سياسة | دولي

ماليزيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب غزة

2 - يناير - 2024

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كوالالمبور: وصفت وزارة الخارجية الماليزية رفع جمهورية جنوب إفريقيا قضية “إبادة جماعية” ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية لممارساتها في قطاع غزة، بأنه “خطوة ملموسة” نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها لها.
وقالت الخارجية الماليزية في بيان، الثلاثاء، إن “بدء الإجراءات القانونية ضد إسرائيل هو خطوة ملموسة لمحاسبة إسرائيل من خلال الوسائل القانونية على فظائعها في غزة وفلسطين المحتلة بشكل عام”.
وأكد البيان دعم ماليزيا لفلسطين، وطالب إسرائيل بإنهاء هجماتها ضد قطاع غزة على الفور.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت مؤخرا، طلبا لفتح دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها المدمرة في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 22 ألفا و185 شهيداً و57 ألفا و35 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2024 الساعة 11:05 م

    ممتاز جدا عاشت ماليزيا وجنوب أفريقيا وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار 🇵🇸✌️🔥🐒🐒🚀🐒🚀🔥

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  2. يقول صابر الجاف:
    يناير 2, 2024 الساعة 11:20 م

    جنوب أفريقيا وماليزيا يدافعون عن الفلسطينيين وبعض العرب اقصد بعض الأعراب يدافعون عن اسرائيل …

    رد

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