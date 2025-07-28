ماليزيا تعلن اتفاق تايلاند وكمبوديا على وقف فوري لإطلاق النار

أنقرة: أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الاثنين، توصل تايلاند وكمبوديا إلى تفاهم لوقف إطلاق نار “فوري وغير مشروط” يسري اعتبارا من منتصف الليل، في ثاني تفاهم بين البلدين من هذا النوع بوساطة ماليزية.

جاء إعلان أنور بعد احتضان كوالالمبور لقاء جمع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ونائب رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياتشاي بوساطة ماليزية، لمناقشة التوترات الحدودية بين البلدين.

وأكد أنور في تصريح أن الطرفين توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق نار “فوري وغير مشروط” يدخل التنفيذ الساعة 00.00 بالتوقيت المحلي (7+ ت.غ).

ويعود أصل التوتر إلى نزاع حدودي طويل الأمد بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا، حيث يفصل بينهما خط حدودي يبلغ طوله 817 كيلومترا.

وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 28 مايو/ أيار الماضي عقب اشتباكات محدودة، غير أن الوضع تدهور مجددا في 24 يوليو/ تموز الحالي، ما أدى إلى تجدد القتال وسقوط 32 قتيل لدى الطرفين منذ يوليو.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة التي بادرت بإطلاق النار، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” السبت أنه تواصل مع قادة البلدين، وأنهما قررا بدء مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام دائم.

(الأناضول)