سياسة | دولي

ماليزيا تنسحب من معرض فرانكفورت للكتاب بسبب موقف المنظّمين المؤيد لإسرائيل

منذ 15 دقيقة

رئيس الوزارء الماليزي أنور إبراهيم- رويترز

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كوالالمبور: انسحبت وزارة التعليم الماليزية من المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام متهمةً المنظمين باتخاذ موقف مؤيد لإسرائيل، وسط تزايد الانقسامات العالمية حول الصراع الدائر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

جاء قرار ماليزيا بالانسحاب مما يعدّ أكبر معرض كتاب في العالم، بعد أن قالت الجمعية الأدبية “ليتبروم” إنها ستؤجل حفلاً لمنح جائزة لمؤلفة فلسطينية عن روايتها في هذا الحدث، في أعقاب الهجوم الذي نفذته “حماس”، الأسبوع الماضي.

وأعلن منظم المعرض أيضاً على فيسبوك أنه سيجعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية “مرئية بشكل خاص” في نسخة هذا العام.

وقالت وزارة التعليم الماليزية، في بيان، في وقت متأخر أمس الإثنين: “الوزارة لن تغض الطرف عن العنف الذي ترتكبه إسرائيل في فلسطين، والذي ينتهك بوضوح القوانين الدولية وحقوق الإنسان.”

وأضافت أن “قرار (الانسحاب) يتماشى مع موقف الحكومة بالتضامن وتقديم الدعم الكامل لفلسطين”.

وتدعم ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، منذ فترة طويلة، القضية الفلسطينية، وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم، هذا الأسبوع، إنه لا يتفق مع الضغوط الغربية للتنديد بـ “حماس”.

ودعا إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للقصف على غزة وفتح ممر إنساني، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”.

(رويترز)

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