ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة

أنقرة: أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام لضمان وقف إطلاق النار بقطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وقال أنور في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، والذي يتولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضح أنهما ناقشا الهجمات على فلسطين، مضيفا أنهم على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة بالتعاون مع إندونيسيا إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.

وأشار إلى أنهما تناولا أيضا تعزيز التعاون بين البلدين وفي نطاق رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.

وكان الرئيس الإندونيسي المنتخب أعلن في يونيو/ حزيران، استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ السلام لضمان وقف إطلاق النار في غزة.

(الأناضول)