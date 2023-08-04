سياسة | دولي

ماليزيا وبروناي تدعوان لإيقاف “الجرائم الشنيعة” في فلسطين

منذ 22 دقيقة

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كوالالمبور: دعت ماليزيا وسلطنة بروناي مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل “القوة المحتلة” بوقف “الجرائم الشنيعة” في فلسطين.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الماليزية، الجمعة، عقب لقاء رئيس الوزراء أنور إبراهيم مع سلطان بروناي حسن البلقية معز الدين وعد الله، في مدينة باتراجايا الماليزية.
ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مطالبة “القوة المحتلة” بإيقاف “الجرائم الشنيعة” و”سياسات الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين بهدف إحلال سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال في فلسطين.
وجدد القائدان موقفهما أن من حق الفلسطينيين قيام دولتهم المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(الأناضول)

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