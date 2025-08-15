مالي تعلن إحباط “محاولة انقلاب” وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي

دكار: أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن إحباط “محاولة انقلاب”، وتوقيف عدد من المتورطين بينهم مواطن فرنسي.

وأكد بيان للمجلس بثه التلفزيون الرسمي المالي، مساء الخميس، تفكيك “مجموعة هامشية” داخل قوات الأمن تسعى لزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأشار البيان إلى أن المجموعة تلقت دعما من دول أجنبية وكانت تهدف إلى تقويض جهود إعادة بناء مالي.

ولفت إلى أن المتهمين بمحاولة الانقلاب تم توقيفهم في 1 أغسطس/ آب الجاري وبينهم ضباط برتب عميد ومقدم، ومواطن فرنسي يدعى فيزيلييه يان.

وشدد البيان على أن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل، وأن التحقيق مستمر للعثور على باقي المتورطين.

(الأناضول)