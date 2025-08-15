سياسة | دولي

مالي تعلن إحباط “محاولة انقلاب” وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي

منذ 51 دقيقة

حجم الخط
0

دكار: أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، عن إحباط “محاولة انقلاب”، وتوقيف عدد من المتورطين بينهم مواطن فرنسي.

وأكد بيان للمجلس بثه التلفزيون الرسمي المالي، مساء الخميس، تفكيك “مجموعة هامشية” داخل قوات الأمن تسعى لزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأشار البيان إلى أن المجموعة تلقت دعما من دول أجنبية وكانت تهدف إلى تقويض جهود إعادة بناء مالي.

ولفت إلى أن المتهمين بمحاولة الانقلاب تم توقيفهم في 1 أغسطس/ آب الجاري وبينهم ضباط برتب عميد ومقدم، ومواطن فرنسي يدعى فيزيلييه يان.

وشدد البيان على أن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل، وأن التحقيق مستمر للعثور على باقي المتورطين.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رئيس الجزائر: أرفض وجود المرتزقة على حدودنا وقرار ترامب شأن سيادي
19 - يوليو - 2025
عقب انسحاب “فاغنر”.. مالي تواجه تحديات أمنية وسياسية
1 - يوليو - 2025
 متمردون يهاجمون قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون عشرات الجنود
2 - يونيو - 2025
وسائل إعلام جزائرية تشن حملة على السفير الإماراتي وتتهمه بـ”زرع الفوضى بعد زيارته مع وفد من بلاده مالي والنيجر”
29 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية