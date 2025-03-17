مالي وموريتانيا: مقتل 11 شخصاً في هجوم بطائرة مسيرة على سوق شعبي وجبهة أزواد تحمل جيش مالي المسؤولية

نواكشوط –»القدس العربي»: يتواصل في مالي تحقيق تنتظر السلطات الموريتانية نتائجه حول حادثة مقتل 11 مدنياً في قصف بطائرة مسيرة استهدف، الأحد، سوقاً شعبياً بقرية أجدير الواقعة بمقربة من الحدود الموريتانية المالية.

ولم تتضح جنسيات الأشخاص الذين قتلوا ولا جنسيات الأشخاص الذين جرحوا في الحادثة، والذين يعتقد أن من بينهم موريتانيين لكون السوق شعبياً يرتاده سكان القرى الموريتانية والمالية الواقعة في المنطقة الحدودية.

وأكد عمدة بلدية المكفه الموريتانية، عبد الله ولد سيدي، مقتل موريتاني في الهجوم يدعى محمد ولد حيماد، وقد عثر على جثمانه خلال عملية تمشيط لمكان الهجوم، ويعتبر حتى الآن الموريتاني الوحيد الذي راح ضحية الهجوم.

وأكدت مصادر موريتانية «أن هجوم الطائرة المسيرة على سوق أجدير الأسبوعي كان مباغتاً، واستهدف في البدء سيارات مركونة تحت أشجار، وفر كثيرون إثره، بعضهم جرياً وبعضهم على متن سيارات أو دراجات نارية».

وعثر على كثير من الأشلاء المتناثرة في المكان عينه، وكذا بعض الحيوانات التي نفقت تحت القصف، وخسائر مادية أخرى مختلفة.

وأفاد مصدر مطلع بأن السوق لم يكن يضم أي عناصر مسلحة لحظة الهجوم، مشيرًا إلى تصاعد استهداف الطيران المالي المدعوم بمسلحي مجموعة فاغنر الروسية، للأسواق والمراعي في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد محمد المولود رمضان، الناطق الرسمي لجبهة تحرير أزواد، في توضيحات لـ «القدس العربي» ظهر الإثنين «أن طائرة تابعة لما سماه «المجلس العسكري الإجرامي في باماكو»، استهدفت السوق الأسبوعي في قرية أجدير، وهو مكان حيوي يأتي إليه السكان المجاورون للتسوق».

وقال: «تقع هذه البلدة بالقرب من الحدود الموريتانية، وكانت مسرحاً لهجوم مميت أدى إلى مقتل أكثر من عشرة مدنيين وإصابة العديد من الأشخاص، بما في ذلك حالات خطيرة بين النساء».

«وأدى الهجوم أيضًا، يضيف الناطق، إلى أضرار مادية كبيرة، تتمثل في تدمير أربع مركبات».

وزاد: «يشكل هذا العمل الوحشي جزءاً من سلسلة من الضربات التي تستهدف السكان المدنيين»؛ ففي 13 مارس/آذار الجاري، استهدفت غارة جوية شاحنتين تحملان ملح الصخور، المصدر الوحيد المتبقي للدخل لدى سكان المنطقة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني لهذه الفئات السكانية الضعيفة».

وقال: «تدين جبهة تحرير أزواد بأشد العبارات الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وتحمل المجلس العسكري المالي المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات الجبانة والإجرامية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني».

هذا، وتسلط هذا الحادثة الضوء على تدهور الوضع الأمني في المنطقة الحدودية ببن موريتانيا ومالي، وهي من أكثر المناطق الحدودية حساسية في غرب إفريقيا، حيث تنشط داخلها الجماعات المسلحة وثوار الطوارق، ويتجول فيها المنمون، كما تتصاعد فيها النزاعات بين الأطراف المختلفة، ما يهدد الاستقرار الإقليمي ويؤجج الصراعات القائمة.