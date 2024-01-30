مانحو “أونروا”.. حليفان لإسرائيل يشكلان رمانة القبان

إسطنبول: لم تتوقف ردود الفعل الفلسطينية والدولية على قرار دول بقيادة الولايات المتحدة، تعليقا مؤقتا للمنح المالية الموجهة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“.

وحتى الاثنين، أعلنت 12 دولة تعليق تمويلها للوكالة الأممية “مؤقتا”، هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.

فيما أعلنت ثلاث دول هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها “لن تقطع المساعدات” لكنها رحبت بإجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية بشأن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم “حماس” على مستوطنات غلاف غزة.

والأحد، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء قيام بعض الدول بوقف مساعداتها للأونروا.

وقالت “أونروا”، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر ضد إسرائيل.

والأحد، حذر المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني، أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية “سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع”.

وبالعودة إلى أحدث بيانات منشورة لقائمة المانحين للوكالة، عن عام 2022، فإن أكبر مانحين اثنين، يعتبران من حلفاء إسرائيل، وهما الولايات المتحدة وألمانيا.

ووفق بيانات الوكالة، بلغ إجمالي الدعم الأمريكي خلال 2022 نحو 344 مليون دولار، يمثل ما نسبته 29.3 بالمئة من إجمالي الدعم الذي تلقته “أونروا” في ذلك العام.

وفي 2022، بلغ مجمل الدعم الدولي للوكالة نحو 1.17 مليار دولار، يمثل ما نسبته 75 بالمئة من إجمالي المبلغ الذي احتاجته “أونروا” في ذلك العام.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية كأكبر داعم للوكالة الأممية، بإجمالي 202 مليون دولار، تمثل ما نسبته 17.3 بالمئة من مجمل الدعم.

ويعني ذلك أن حليفي إسرائيلي يشكلان 46.6 بالمئة من إجمالي الدعم السنوي للوكالة، بينما تتوزع النسبة المتبقية (53.4 بالمئة) على 96 مانحا دوليا أو مؤسسات داعمة.

ويأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بقيمة 114.2 مليون دولار، وتحل السويد في المرتبة الرابعة بقيمة 61 مليون دولار، ثم النرويج 34.1 مليون دولار في المرتبة الخامسة.

بينما اليابان، التي أعلنت تعليقا مؤقتا للمنح الموجهة للوكالة، تأتي في المرتبة السادسة كأكبر داعم لأونروا، بقيمة 30.1 مليون دولار في 2022.

في المرتبة السابعة تأتي فرنسا بقيمة دعم 29 مليون دولار في 2022، تتبعها ثامنا المملكة العربية السعودية بـ27 مليون دولار، وسويسرا تاسعا بـ25.5 مليون دولار، وتركيا عاشرا بـ25.2 مليون دولار.

وفي قائمة العشر الأوائل، هناك 5 دول علقت التمويل مؤقتا، وهي: الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، بإجمالي دعم 630.5 مليون دولار، تشكل 54 بالمئة من مجمل الدعم في 2022.

وإلى جانب السعودية، قدمت دول عربية دعما للوكالة الأممية؛ هي: الكويت بقيمة 12 مليون دولار، وقطر 10.5 ملايين دولار، وفلسطين 5.7 ملايين دولار، والأردن 4.2 ملايين دولار، ودول أخرى قدمت أقل من مليون دولار لكل بلد، مثل لبنان وسوريا وسلطنة عمان والبحرين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الاثنين 26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)