رياضة | كرة قدم عربية

ماندي يهدي الجزائر فوزا صعبا على بوليفيا في المباراة الأولى لبيتكوفيتش

منذ 37 دقيقة

حجم الخط
0

الجزائر:  حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا صعبا على ضيفه منتخب بوليفيا 2-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب “نيلسون مانديلا” في العاصمة الجزائرية، ضمن الدورة الدولية التي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

سجل أمين غويري هدف السبق لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 43، لكن كارميلو ألجارانيز، أدرك التعادل في الدقيقة 47 لمنتخب بوليفيا، والذي نجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق خوسبه ساجريدو.

ونجح ياسين بن زية، العائد لمنتخب “الخضر” في تعديل النتيجة في الدقيقة 79.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تمكن المدافع عيسى ماندي، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 لمنتخب الجزائر في أول مباراة للمدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب بوليفيا مع أندورا.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

من أكثر المستفيدين من رحيل بلماضي عن الجزائر؟
3 - فبراير - 2024
منتخب موريتانيا يفجر مفاجأة جديدة بأمم إفريقيا بإقصاء الجزائر والتأهل لدور الـ16
23 - يناير - 2024
 كأس أفريقيا 2023.. جمال بلماضي يبحث عن طوق النجاة مع الجزائر
9 - يناير - 2024
بعد هدية الكاف.. الأنباء السعيدة تنهال على بلماضي
25 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية