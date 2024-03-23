ماندي يهدي الجزائر فوزا صعبا على بوليفيا في المباراة الأولى لبيتكوفيتش

الجزائر: حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا صعبا على ضيفه منتخب بوليفيا 2-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب “نيلسون مانديلا” في العاصمة الجزائرية، ضمن الدورة الدولية التي يرعاها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

سجل أمين غويري هدف السبق لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 43، لكن كارميلو ألجارانيز، أدرك التعادل في الدقيقة 47 لمنتخب بوليفيا، والذي نجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق خوسبه ساجريدو.

ونجح ياسين بن زية، العائد لمنتخب “الخضر” في تعديل النتيجة في الدقيقة 79.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تمكن المدافع عيسى ماندي، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 لمنتخب الجزائر في أول مباراة للمدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب بوليفيا مع أندورا.

(د ب أ)