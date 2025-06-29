مانشستر سيتي الإنكليزي يسعى للمضي قدما في مونديال الأندية

أورلاندو- فلوريدا: يسعى مانشستر سيتي الإنكليزي إلى الانضمام لمواطنه تشيلسي في دور الثمانية بكأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك حينما يواجه الهلال السعودي غدا الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الإسباني جوسيب غوارديولا، يعتبر مونديال الأندية بمثابة نقطة انطلاق للفريق في الموسم المقبل وذلك بعد موسم ماضي كان مخيبا للآمال.

وقال البرتغالي ماتيوس نونيز، مدافع الفريق والذي تألق أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات: “لازلنا في بداية الموسم لكن الطاقة مختلفة”.

وأضاف: “أعتقد أننا تراجعنا نوعا ما الموسم الماضي فيما يتعلق بالروح، لكننا نعلم ما يعنيه اللعب لمانشستر سيتي وهذا الموسم سيحدث التغيير”.

وبعد فوزه بالدوري الإن؛ليزي أربع مرات متتالية في فترة تضمنت الثلاثية التاريخية في موسم 2023/2022، خيب مانشستر سيتي الآمال الموسم الماضي.

وفشل الفريق في الدفاع عن لقبه المحلي وخرج من ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، كما فشل الفريق في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنكليزي بعدما خسر في النهائي أمام كريستال بالاس.

(د ب أ)