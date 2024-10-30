مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنكليزية.. وتأهل يونايتد وأرسنال بانتصارين كبيرين

حارس مرمى توتنهام هوتسبير يصد تسديدة خلال مباراة كرة القدم في بطولة رابطة الدوري الإنكليزي بين توتنهام ومانشستر سيتي

لندن: ودع فريقا مانشستر سيتي وتشيلسي كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، بينما تأهل مانشستر يونايتد وأرسنال بانتصارين كبيرين بانتهاء منافسات دور الـ16، مساء الأربعاء.

فقد ودع مانشستر سيتي، الفائز باللقب 8 مرات، بعد الخسارة بنتيجة 1 / 2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير في العاصمة لندن.

وتقدم توتنهام بهدفين سجلهما تيمو فيرنر وباب سار في الدقيقتين 5 و25، وقلص البرتغالي ماتيوس نونيز الفارق بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي أول مباراة بعد إقالة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، تأهل مانشستر يونايتد تحت قيادة الهولندي الآخر رود فان نيستلروي المدرب المؤقت، بعد فوز عريض على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 5 / 2 في ملعب أولد ترافورد.

وسجل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الهدفين الأول والرابع، والبرتغالي برونو فرنانديز الهدفين الثالث والخامس، وسجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الثاني في الدقائق 15 و28 و36 و39 و.59

بينما أحرز بلال الخنوس وكونور كوادي في الدقيقتين 33 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

أما أرسنال ففاز على مضيفه بريستون نورث إند بثلاثة أهداف سجلها جابرييل جيسوس وإيثان نوانيري وكاي هافيرتز في الدقائق 24 و33 و.57

وفاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2 / صفر ليعوض خسارته أمام الفريق اللندني قبل أيام قليلة في الدوري الإنكليزي، ليتأهل بفضل هدفي ألكسندر إيزاك وأكسيل ديساسي مدافع تشيلسي بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 23 و.26

وفجر كريستال بالاس مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2/1.

وسجل إيبيرشي إيز ودايتشي كامادا هدفي كريستال بالاس في الدقيقتين 8 و64، بينما أحرز جون دوران هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 23.

وقبلها تأهل ليفربول، حامل اللقب، بفوز صعب على مضيفه برايتون بنتيجة 3 / 2، حيث سجل كودي جاكبو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 46 و63، وقلص برايتون الفارق بهدف للإيفواري سيمون أدينجرا في الدقيقة 81، قبل أن يضيف الكولومبي لويس دياز هدفا ثالثا لليفربول في الدقيقة 85.

وقلص طارق لامبتي الفارق مجددا بهدف ثان لبرايتون في الدقيقة 90، لكنه لم يساعد أصحاب الأرض في محاولة إقصاء ليفربول حامل لقب الموسم الماضي والأكثر تتويجا به برصيد 10 مرات.

(د ب أ)