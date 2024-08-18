رياضة | كرة قدم عالمية

مانشستر سيتي يبدأ دفاعه عن لقب الدوري الإنكليزي بفوز ثمين في معقل تشيلسي

منذ 42 دقيقة

حجم الخط
0

لندن:  بدأ مانشستر سيتي مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الإن;ليزي لكرة القدم بفوز ثمين خارج ملعبه أمام تشيلسي بنتيجة 2 / صفر في أبرز مواجهات الجولة الأولى من البريميير ليغ للموسم الجديد 

أنهى حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة الشوط الأول متقدما بهدف في الدقيقة 18 سجله المهاجم  النرويجي إرلينغ هالاند هداف الدوري الإنكليزي في الموسمين الماضيين. 

وأصبح هالاند ثاني لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يهز الشباك في الجولة الافتتاحية ببطولة الدوري الإنكليزي في ثلاثة مواسم متتالية بعد لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا. 

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85، ورفض الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق. 

وبهذا الفوز، يدخل مانشستر سيتي مباراة الجولة الثانية ضد إبسويتش تاون الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم بأعصاب هادئة، بينما يخوض تشيلسي اختبارا صعبا خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون.

(د ب أ)



كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هالاند يحتفظ بجائزة (الحذاء الذهبي) للموسم الثاني على التوالي بالدوري الإنكليزي
19 - مايو - 2024
غوارديولا يرد على أنباء رغبة هالاند في الرحيل عن مانشستر سيتي
5 - فبراير - 2024
هالاند يشارك مع سيتي أمام بيرنلي بعد تعافيه من إصابة بالقدم
30 - يناير - 2024
غوارديولا يثير الشكوك حول جاهزية هالاند لكأس العالم للأندية
10 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية