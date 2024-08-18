مانشستر سيتي يبدأ دفاعه عن لقب الدوري الإنكليزي بفوز ثمين في معقل تشيلسي

لندن: بدأ مانشستر سيتي مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الإن;ليزي لكرة القدم بفوز ثمين خارج ملعبه أمام تشيلسي بنتيجة 2 / صفر في أبرز مواجهات الجولة الأولى من البريميير ليغ للموسم الجديد

أنهى حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة الشوط الأول متقدما بهدف في الدقيقة 18 سجله المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند هداف الدوري الإنكليزي في الموسمين الماضيين.

وأصبح هالاند ثاني لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يهز الشباك في الجولة الافتتاحية ببطولة الدوري الإنكليزي في ثلاثة مواسم متتالية بعد لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا.

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85، ورفض الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق.

وبهذا الفوز، يدخل مانشستر سيتي مباراة الجولة الثانية ضد إبسويتش تاون الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم بأعصاب هادئة، بينما يخوض تشيلسي اختبارا صعبا خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون.

(د ب أ)





