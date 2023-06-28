 مانشستر سيتي يتراجع عن التعاقد مع ديكلان رايس بسبب أرسنال

لندن: تراجع نادي مانشستر سيتي عن مساعيه لضم اللاعب ديكلان رايس قائد فريق ويستهام، بعدما تقدم أرسنال بعرض آخر أفضل لضم اللاعب مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن أرسنال قدم عرضه الأخير لضم الإنكليزي الدولي رايس أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن رفض ويستهام عرضين سابقين.

وتردد أيضا أن مانشستر سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون إسترليني وقوبل بالرفض، وقرر النادي المتوج بالثلاثية في الموسم المنقضي، عدم محاولة تقديم عرض آخر مماثل لعرض أرسنال أو أفضل منه.

ويعتقد أن أرسنال عرض 100 مليون إسترليني، إلى جانب خمسة ملايين كمتغيرات، نظير التعاقد مع اللاعب.

ووفقا لهذا العرض، سيكون رايس أغلى لاعب بريطاني على الإطلاق كما سيحطم الرقم القياسي السابق لأرسنال في سوق الانتقالات.

(د ب أ)