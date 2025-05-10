مانشستر سيتي يتعثر أمام ساوثهامبتون “الهابط”

أهدر فريق مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادله سلبيا أمام مضيفه ساوثهامبتون، الهابط، في الجولة الـ36 للمسابقة.

واكتفى “السيتزينز” بحصد نقطة واحدة رفعت رصيده للنقطة 65، وظل في المركز الثالث، متفوقا بفارق نقطتين فقط على نيوكاسل يونايتد وتشيلسي، الرابع والخامس، و4 نقاط عن نوتينغهام فورست السادس، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون، الهابط للدرجة الأولى، عند 12 في المركز 20.

وتتأهل أول 5 فرق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما حجزت إنجلترا مقعدا سادسا من خلال بطل مسابقة الدوري الأوروبي والذي يتنافس على لقبه مانشستر يونايتد وتوتنهام المتأهلان للمباراة النهائية.

اللقاء شهد مشاركة النرويجي إيرلينغ هالاند، في التشكيل الأساسي على حساب المصري عمر مرموش، وذلك بعد غياب لعدة أسابيع بسبب الإصابة، لكنه لم يظهر بمستواه المعروف وأخفق في هز شباك المنافس.

وفي مباريات أخرى، فاز إيفرتون على مضيفه فولهام 3-1، وبرايتون على ولفرهامبتون 2-0، وبرينتفورد على إبسويتش تاون 1-0.

(الأناضول)