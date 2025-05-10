مانشستر سيتي يتعثر بتعادل سلبي أمام ساوثهامبتون ويؤجل حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا

لندن: لم يستفد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية من عودة نجمه وهدافه النرويجي إرلينغ هالاند، ليكتفي بتعادل سلبي أمام ساوثهامبتون متذيل الترتيب، والهابط للدرجة الأولى منذ أسابيع، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة 36 من المسابقة، اليوم السبت.

وعاد هالاند للمشاركة في المباريات بعد التعافي من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ مارس/أذار الماضي.

وعجز السيتي عن ترجمة أفضليته الكاسحة بأكثر من 25 محاولة هجومية في ظل تألق أرون رامسديل حارس مرمى ساوثامبتون الذي تصدى لعدة محاولات أمام كيفن دي بروين ومانويل أكانجي وروبن دياز، وإرلينغ هالاند.

وكاد النجم المصري عمر مرموش الذي شارك بديلا في الدقيقة 85 أن يرجح كفة مانشستر سيتي، حيث أضاع فرصة خطيرة فور نزوله بثوان قليلة بدلا من لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وفي الدقيقة 91 تصدت العارضة لتسديدة قوية من مرموش، ليخرج ساوثهامبتون بشباك نظيفة ونقطة شرفية أمام حامل اللقب وسط فرحة عارمة لجماهيره في مدرجات ملعب سانت ماري.

وكسر هذا التعادل سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لمانشستر سيتي ليصبح رصيده 65 نقطة في المركز الثالث.

ويبقى مانشستر سيتي مهددا من باقي منافسيه نيوكاسل يونايتد وتشيلسي اللذين يتساويان بـ 63 نقطة، وكذلك نوتنغهام فورست سادس الترتيب 61 نقطة وأستون فيلا صاحب المركز السابع برصيد 60 نقطة.

وبهذا التعادل يؤجل مانشستر سيتي حسم تأهله رسميا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2025/ 2026.

أما ساوثهامبتون بقى في ذيل الترتيب برصيد 12 نقطة في المركز العشرين.

(د ب أ)