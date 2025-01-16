مانشستر سيتي يتفق مع فرانكفورت على ضمّ المصري عمر مرموش

لندن: قال صحافي الانتقالات الشهير، الإيطالي فابرزيو رومانو، إن المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي.

وكانت تقارير صحافية عالمية قد أكدت وجود مفاوضات بين الناديين حول انتقال اللاعب المصري الدولي إلى صفوف بطل الدوري الإنكليزي في آخر أربع مواسم، فريق مانشستر سيتي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على عقد لمدة خمسة أعوام، مبينا أن مرموش كان لديه رغبة كبيرة في الانتقال للفريق الإنكليزي الذي يدربه الإسباني جوسيب جوارديولا.

وسينضمّ مرموش لمانشستر سيتي، إلى جانب صفقات أخرى من المقرر إعلانها رسميا في الفترة المقبلة، حيث أكدت وسائل إعلام بريطانية أن فريق جوارديولا أتم الاتفاق مع لنس الفرنسي على ضمّ مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، بالإضافة للاعب وسط بالميراس البرازيلي، فيتو رييس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 35 نقطة.

(د ب أ)