مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم ريندرز من ميلان ويهدد مشاركة غريليش في كأس العالم للأندية

لندن: توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع ميلان الإيطالي لضم لاعب خط الوسط الهولندي تياني ريندرز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي سيدفع 55 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، الذي وافق على عقد يمتد لخمسة أعوام مع مانشستر سيتي.

ولا تزال الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة قيد الإنجاز، لكن يبدو أن مانشستر سيتي أتم أولى صفقاته الكبرى هذا الصيف.

كان ريندرز نقطة مضيئة في موسم مخيب للآمال لميلان، الذي أنهى الموسم في المركز الثامن في الدوري الإيطالي، مما جعله يفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية.

وسجل ريندرز، الذي انضم لميلان من أياكس في صيف 2023، 15 هدفا في موسم 2024 / 2025، وسيدعم خيارات جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في وسط الملعب، في أعقاب رحيل كيفن دي بروين.

وسيلعب مانشستر سيتي أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية أمام الوداد المغربي يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري.

ومن المتوقع أن يؤثر وصول رايندرز على مستقبل جاك غريليش في مانشستر سيتي.

ذكرت صحيفة ديلي تيليغراف يوم الأربعاء أن غريليش لن يكون في قائمة مانشستر سيتي المكونة من 35 لاعبا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضافت أن غريليش اكتفى بالجلوس بديلا في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي خلال الخسارة أمام كريستال بالاس الشهر الماضي، واستبعد من القائمة التي خاضت مباراة فولهام في الجولة الأخيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وتراجع ترتيب غريليش المنضم لمانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار) من أستون فيلا قبل أربع سنوات، بين العناصر الأساسية منذ أن ساهم بقوة في تتويج السيتي بالثلاثية في عام 2023، وشارك أساسيا في 7 مباريات فقط بالدوري الإنكليزي في الموسم المنتهي 2024 / 2025.

وقد تزداد التكهنات حول مستقبل غريليش وسط تقارير تشير إلى اهتمام أندية أخرى، وذلك حال عدم مشاركته مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية بأمريكا، حيث سيلعب الفريق الإنكليزي ضد يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي في مرحلة المجموعات.

وسيغيب عن صفوف مانشستر سيتي في مونديال الأندية لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش بعد إجراء جراحة في وتر أخيل.

(د ب أ)