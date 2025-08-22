 مانشستر سيتي يجدد عقد نجمه البرتغالي روبن دياز

إسطنبول: أعلن نادي مانشستر سيتي، الجمعة، تجديد عقد مدافعه البرتغالي روبن دياز، ليبقى في ملعب “الاتحاد” حتى عام 2029، بعد أن كان عقده السابق ينتهي في 2027.

وقال السيتي في بيان: “وقّع روبن دياز عقدا جديدا لمدة أربع سنوات ليربط مستقبله مع مانشستر سيتي، وكان المدافع جزءا أساسيا من نجاحنا الأخير، وهذه الاتفاقية الجديدة ستبقيه في النادي حتى صيف عام 2029”.

انضم البرتغالي إلى مانشستر سيتي قادما من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو في عام 2020 وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية موسمه الأول.

ساعد المدافع مانشستر سيتي على الفوز بأربعة ألقاب في الدوري، ودوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنكليزي خلال السنوات الخمس التي قضاها في ملعب الاتحاد بعد أن شارك في اكثر من 200 مباراة بجميع المسابقات.

ومن المرجح أن يحول النادي اهتمامه خلال الأيام المقبلة إلى تجديد عقود لاعبين آخرين بالفريق أمثال جون ستونز وبرناردو سيلفا، حيث تبقى لكل منهما عام واحد في عقديهما.

ويتبقى عامان على عقود لاعبي خط الوسط الإسباني رودري وصانع ألعاب منتخب إنكلترا فيل فودين والمدافع السويسري مانويل أكانجي والمدافع الهولندي ناثان أكي، فيما يقترب المدافع ريكو لويس من توقيع عقد جديد لمدة خمس سنوات.

