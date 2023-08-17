مانشستر سيتي يحدد ثمن بيع مدافعه لابورت للنصر السعودي

الرياض: قدمت إدارة شركة نادي النصر السعودي، عرضا رسميا لمانشستر سيتي، من أجل شراء عقد المدافع الإسباني إيميريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطبقًا لمصادر صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الخميس، تضمّن العرض النصراوي شراء العقد مقابل 20 مليون دولار، لكن النادي الإنكليزي طلب 30 مليونا من أجل الموافقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النصر يسعى لحسم الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، إذ ما زالت المفاوضات مستمرة مع اللاعب، الذي وصل العرض المقدم له إلى نحو 45 مليون دولار في عقد يمتد لـ3 أعوام، بواقع 15 مليون دولار سنويا.

وكان لابورت انضم إلى مانشستر سيتي قادما من أتلتيك بيلباو في يناير 2018، وأصبح عنصرا أساسيا في الفريق، وتوج معه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 5 مرات تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، ولقب كأس الاتحاد الإنكليزي في مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنكليزية 3 مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

(د ب أ)