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مانشستر سيتي يحرز لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعد تغلبه على أشبيلية بركلات الترجيح

منذ ساعتين

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أثينا:  تغلب مانشستر سيتي على إشبيلية 5-4 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة التي اقيمت يوم الأربعاء ليحرز سيتي لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وتم تسجيل جميع الركلات التسع الأولى ضمن ركلات الترجيح لكن نيمانيا جوديلي سدد ركلة جزاء في العارضة ليهدي الانتصار لسيتي.

وكان المغربي يوسف النصيري قد منح إشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي التقدم بضربة رأس قوية في الدقيقة 25 لكن سيتي عادل النتيجة بضربة رأس من كول بالمر البالغ من العمر 21 عاما في الدقيقة 63.

وكان بالإمكان أن يهدي ناثان آكي اللقب لسيتي، بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في الوقت بدل الضائع لكن ضربة رأس غيرت مسارها أمام المرمى مباشرة وجدت الحارس ياسين بونو.

وخسر مانشستر سيتي 4-1 أمام أرسنال بركلات الترجيح في مباراة درع المجتمع بإنكلترا قبل 10 أيام بعد تعادله 1-1 في الوقت الأصلي.

(رويترز)

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