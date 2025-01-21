رياضة | كرة قدم عالمية

مانشستر سيتي يضم أول لاعب أوزبكي يحترف في الدوري الإنكليزي

21 - يناير - 2025

خوسانوف بقميص لانس

حجم الخط
0

لندن: أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، يوم الإثنين، تعاقده مع عبد القادر خوسانوف، قلب دفاع لانس الفرنسي لمدة أربع سنوات ونصف.

شارك خوسانوف في 13 من أصل 16 مباراة خاضها لانس في الدوري الفرنسي هذا الموسم. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو (41.56 مليون دولار).

وأصبح قلب الدفاع (20 عاما) أول لاعب أوزبكي يحترف في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وانضم خوسانوف إلى لانس من فريق إنرجيتيك بي.جي.يو مينسك من روسيا البيضاء في 2023، وشارك في 31 مباراة مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات.

وقال سيتي في بيان: “رغم صغر سنه، يتمتع عبد القادر بذكاء شديد إضافة للقوة البدنية والشراسة والسرعة الكبيرة”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مانشستر سيتي يهزم نوتنغهام فورست بثنائية ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
منذ 22 ساعة
سيتي يضرب إيفرتون بهدفين متأخرين
19 - أبريل - 2025
غوارديولا: غريليش وفودين يحاولان تجاوز ما حدث في ديربي مانشستر
11 - أبريل - 2025
تعادل سلبي محبط بين سيتي ويونايتد في الدوري الإنكليزي
6 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية