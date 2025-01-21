مانشستر سيتي يضم أول لاعب أوزبكي يحترف في الدوري الإنكليزي

لندن: أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، يوم الإثنين، تعاقده مع عبد القادر خوسانوف، قلب دفاع لانس الفرنسي لمدة أربع سنوات ونصف.

شارك خوسانوف في 13 من أصل 16 مباراة خاضها لانس في الدوري الفرنسي هذا الموسم. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو (41.56 مليون دولار).

وأصبح قلب الدفاع (20 عاما) أول لاعب أوزبكي يحترف في الدوري الإنكليزي الممتاز.

يسرنا الإعلان عن التعاقد مع عبدالقادر خوسانوف 👋 pic.twitter.com/1xl11iRGZ5 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 20, 2025

وانضم خوسانوف إلى لانس من فريق إنرجيتيك بي.جي.يو مينسك من روسيا البيضاء في 2023، وشارك في 31 مباراة مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات.

وقال سيتي في بيان: “رغم صغر سنه، يتمتع عبد القادر بذكاء شديد إضافة للقوة البدنية والشراسة والسرعة الكبيرة”.

(رويترز)