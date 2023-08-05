مانشستر سيتي يضم جفارديول مدافع لايبزيغ في صفقة ضخمة

لندن: أعلن مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا السبت التعاقد مع الكرواتي يوسكو جفارديول مدافع رازن بال شبورت لايبزيغ لخمس سنوات.

وذكرت تقارير بريطانية أن جفارديول انضم مقابل 90 مليون يورو (99 مليون دولار)، ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام هاري مغواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (101.98 مليون دولار) في 2019.

وسيصبح جفارديول (21 عاما) ثاني لاعب ينضم لتشكيلة المدرب بيب غوارديولا هذا الصيف بعد مواطنه ماتيو كوفاتشيتش من تشيلسي.

وكان سيتي قد توج لأول مرة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما نال لقبي الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال جفارديول “كنت أحلم دائما باللعب في إنكلترا، وإنه لشرف حقيقي أن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي بعد الموسم الذي قدمه”.

وأضاف في بيان “أي شخص شاهد مانشستر سيتي يلعب الموسم الماضي يدرك أنه أفضل فريق في العالم. الفوز بثلاثية يقول كل شيء تحتاج إلى معرفته عن الكفاءة المتوفرة في هذا الفريق”.

وتابع “فرصة العمل مع بيب غوارديولا مذهلة. أعرف أني لم أصل إلى قمة مستواي، وأنا متأكد أني سأتحسن مع أفضل مدرب في كرة القدم”.

وانضم جفارديول إلى لايبزيغ قادما من دينامو زغرب في 2020 وشارك في 87 مباراة في كل المسابقات مع النادي الألماني وقاده للفوز بكأس ألمانيا لأول مرة وإلى قبل نهائي الدوري الأوروبي.

واحتل لايبزيغ المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، وبات جفارديول، الذي خاض 21 مباراة مع كرواتيا وقادها للمركز الثالث في كأس العالم 2022، أحدث اسم كبير يرحل عن النادي.

وانضم المجري دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول في يوليو تموز، كما انتقل المهاجم كريستوفر نكونكو ولاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر إلى تشيلسي وبايرن ميونيخ على الترتيب في يونيو/ حزيران.

(رويترز)