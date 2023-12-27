مانشستر سيتي يعاقب إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنكليزي

لندن: قلب مانشستر سيتي تأخره صفر / 1 أمام مضيفه إيفرتون، إلى انتصار كبير ومستحق 3 / 1، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ19 لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

بادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق جاك هاريسون في الدقيقة 29، قبل أن يحرز فيل فودين في الدقيقة 53 هدف التعادل لمانشستر سيتي، الذي خاض لقاءه الأول في المسابقة عقب تتويجه بلقب كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، بينما تكفل البرتغالي بيرناردو سيلفا بإحراز الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة هذا الموسم والثاني في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة التي توج بها في المواسم الثلاثة الماضية، إلى 37 نقطة في المركز الرابع، علما بأنه مازالت لديه مباراة مؤجلة أمام برينتفورد.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 8 انتصارات وتعادلين، عند 16 نقطة في المركز السابع عشر ،الرابع من القاع، وذلك بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب انتهاكه قوانين اللعب المالي النظيف.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب مانشستر سيتي بغية تسجيل هدف مبكر، وأضاع ألفاريز فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة، حينما سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون تصدى للكرة بنجاح.

وسدد كايل ووكر من خارج المنطقة في الدقيقة السادسة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية لم تسفر عن شيء.

وكاد فودين أن يهز الشباك في الدقيقة 12، عندما استغل تمريرة خاطئة من دفاع إيفرتون، وسدد من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة خارج الملعب.

وأضاع ماتيوس نونيز فرصة لسيتي في الدقيقة 15، حينما تهيأت الكرة أمامه داخل المنطقة، ليسدد دون مضايقة من أحد، لكن بيكفورد تصدى للكرة، لتصل إلى ألفاريز، الذي سدد مباشرة، لكن حارس إيفرتون واصل تألقه وأبعد الكرة لركنية لم تستغل.

وواصل مانشستر سيتي هجومه المكثف، وبعد سلسلة من التمريرات وصلت الكرة إلى جاك جريليش، الذي سدد من داخل المنطقة في الدقيقة 21، غير أن بيكفورد كان في الموعد.

وعلى عكس سير اللعب، افتتح إيفرتون التسجيل عن طريق هاريسون في الدقيقة 29.

واستغل دوايت ماكنيل تمريرة خاطئة من رودري، ليرسل تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر، قابلها هاريسون، الموجود أمام المرمى مباشرة، بتسديدة مباشرة، واضعا الكرة على يسار إيديرسون مورايش، حارس مرمى مانشستر سيتي، لتحتضن الشباك.

وواصل مانشستر سيتي هجماته المتلاحقة، ومرر جريليش كرة عرضية من الناحية اليسرى، قابلها رودري بتسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 31.

وكاد هاريسون يعزز تقدم إيفرتون بهدف آخر في الدقيقة 33، حيث تابع ركلة ركنية من الجهة اليسرى أبعدها دفاع سيتي بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إليه ويسدد قذيفة مدوية من خارج المنطقة، أبعدها مورايش بأطراف أصابعه لركنية لم تثمر عن أي جديد.

وهدأ إيقاع المباراة بشكل مفاجيء خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم إيفرتون بهدف هاريسون.

وحافظ مانشستر سيتي على نشاطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني، ليترجم سيطرته على مجريات المباراة، عقب تسجيل فودين هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 53.

وسدد فودين كرة صاروخية مفاجئة من خارج المنطقة، واضعا الكرة على يسار بيكفورد، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتسكن شباكه.

وواصل مانشستر سيتي فرض هيمنته على مجريات اللقاء، وأضاع فودين فرصة مؤكدة في الدقيقة 55، حيث تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن بواسطة جريليش، ليسدد مباشرة وهو على بعد خطوات فقط من المرمى، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وحصل سيتي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 61، نفذها ألفاريز لكن بيكفورد كان لها بالمرصاد، قبل أن يحصل الفريق السماوي على ركلة جزاء بعدما لمس أمادو أونانا، مدافع إيفرتون الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه.

ونفذ ألفاريز ركلة الجزاء بنجاح، بعدما وضع الكرة بقوة في منتصف المرمى، بينما ارتمى بيكفورد في الجهة اليمنى، في الدقيقة .64

وهدأ أداء لاعبي مانشستر سيتي بمرور الوقت، ليمنح الفرصة لإيفرتون لبسط سيطرته على اللقاء، وأضاع دومينيك كالفيرت ليوين فرصة مؤكدة في الدقيقة 75، بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق هاريسون، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة بجانب القائم الأيسر.

ورد مانشستر سيتي بتسديدة من على حدود المنطقة عن طريق ألفاريز في الدقيقة 84، علت العارضة بقليل، قبل أن يحرز بيرناردو سيلفا الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 87.

واستغل سيلفا تمريرة خاطئة من بيكفورد، ليضع الكرة من خارج المنطقة في الشباك الخالية، ويقضي على آماله إيفرتون في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وحاول مانشستر سيتي استغلال حالة الإحباط التي عانى منها لاعبو إيفرتون عقب الهدف الثالث، وأطلق فودين قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر.

وعاد فودين لتهديد مرمى إيفرتون مرة أخرى في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، عندما سدد من خارج المنطقة، لكن بيكفورد أمسك الكرة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي 1/3.

(د ب أ)