مانشستر سيتي يعلن إصابة رودري في أربطة الركبة- (تدوينة)

لندن: أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم إصابة رودري بقطع في أربطة ركبته اليمنى، رغم أن المدى الكامل للإصابة لم يتضح بعد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن لاعب خط الوسط يتواجد في إسبانيا هذا الأسبوع لاستشارة أخصائيين بعدما خرج وهو يعرج في الشوط الأول من المباراة التي تعادل فيها 2/2 مع أرسنال يوم الأحد الماضي.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي الأربعاء: “يستطيع نادي مانشستر سيتي أن يؤكد تعرض رودري لإصابة في أربطة ركبته اليمنى”.

وأضاف: “تعرض اللاعب للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة عطلة نهاية الأسبوع الماضي التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأكد البيان: “سافر رودري إلى إسبانيا لطلب استشارة متخصصة هذا الأسبوع، بعد إجراء اختبارات أولية في مانشستر”.

وتابع: “لا يزال تقييم مدى قوة الإصابة مستمرا لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع”.

وأشار البيان: “يتمنى الجميع في النادي الشفاء العاجل وسيقدم الموقع الرسمي للنادي تحديثات منتظمة بشأن إعادة تأهيله”.

يستطيع نادي مانشستر سيتي أن يؤكد تعرض رودري لإصابة في أربطة ركبته اليمنى. الجميع في النادي يتمنون له الشفاء العاجل 🩵 تعرف على التفاصيل بالكامل 👇 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 25, 2024

(د ب أ)