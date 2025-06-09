مانشستر سيتي يعلن رسميا ضم المدافع الجزائري ريان آيت نوري

لندن: أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع الجزائري ريان آيت نوري قادما من وولفرهامبتون.

وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لمدة خمسة أعوام في ملعب “الاتحاد” بحيث يستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2030.

وأضاف أن اللاعب الدولي الجزائري اكتسب سمعة كبيرة كواحد من أفضل الأظهرة في الدري الإنكليزي في آخر خمسة أعوام وذلك بسبب فاعليته في الثلث الأخير من الملعب وقدرته على إحباط هجمات الخصوم.

وبعد انتقاله إلى مانشستر سيتي قال آيت نوري : “أنا سعيد للغاية وفخور باللعب لمانشستر سيتي”.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: “مانشستر سيتي واحد من أكبر أندية العالم وفرصة اللعب له كانت حلما تحقق”.

وتابع: “أنا متحمس أيضا للعمل تحت قيادة جوسيب جوارديولا وفريقه المساعد بالإضافة للعب والتدرب مع مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأوضح لاعب وولفرهامبتون السابق: “الانضمام لمانشستر سيتي فخر لعائلتي أيضا”.

وكان آيت نوري قد بدأ مسيرته في صفوف ناشئين آنجيه الفرنسي ثم لعب للفريق الأول بين عامي 2018 و2021، قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون حيث لعب له أربعة مواسم وسجل ثمانية أهداف في 118 مباراة خاضها.

(د ب أ)