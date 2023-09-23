مانشستر سيتي يفوز على نوتنغهام بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي

لندن: عزز مانشستر سيتي صدارته لترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه نوتنغهام فورست 2/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وشهدت منافسات الجولة ذاتها، تعادل لوتون وضيفه وولفرهامبتون 1/ 1، والتعادل السلبي بين كريستال بالاس و ضيفه فولهام.

وتقدم مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وشهدت المباراة تعرض رودري لاعب وسط مانشستر سيتي للطرد في الدقيقة 46.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن كل من توتنهام وليفربول وأرسنال على الترتيب (رصيدهم 13 نقطة).

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، تقدم وولفرهامبتون بهدف لبيدرو نيتو في الدقيقة 50، قبل أن يدرك لوتون تاون التعادل عبر كلينتون موريس من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة تعرض جان ريسنر بلغارد، لاعب وولفرهامبتون، للطرد في الدقيقة 39.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر، فيما حصل لوتون تاون على أول نقطة له هذا الموسم محتلا المركز العشرين والأخير.

وخيم التعادل السلبي على مباراة كريستال بالاس وضيفه فولهام، ليرفع الفريق المضيف رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن فولهام صاحب المركز التاسع.

(د ب أ)