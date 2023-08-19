مانشستر سيتي يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنكليزي

لندن: حقق فريق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة .31

وفي الشوط الثاني، تسابق الفريقان على إهدار الفرص ليفشلا في تسجيل أي أهداف خلاله.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على أستون فيلا 5 / .1

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بعدما تغلب على أشبيلية الإسباني 5 / 4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1.

(د ب أ)