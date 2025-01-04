مانشستر سيتي يكتسح ويستهام برباعية في الدوري الإنكليزي

لندن: اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ويستهام 1/4، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ويستهام عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة عن طريق هدف عكسي سجله فلاديمير كوفال لاعب ويستهام في مرمى فريقه، قبل أن يضيف إيرلنغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 55 عاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي، وبعده بثلاث دقائق سجل فيل فودين الهدف الرابع، فيما سجل نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لويستهام في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، واصل تشيلسي نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل مع مضيفه كريستال بالاس 1/1.

وتقدم تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 14، قبل أن يدرك جان فيليب ماتيتا التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 82.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف نوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث والذي يلعب يوم الاثنين مع مضيفه وولفرهامبتون، وبفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الثاني والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت مع مضيفه برايتون.

على الجانب الآخر، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى فاز أستون فيلا على ضيفه ليستر سيتي 1/2.

وتقدم أستون فيلا عن طريق روس باركلي في الدقيقة 58، لكن ستيفي مافيديدي سجل هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 76 سجل ليون بايلي الهدف الثاني لأستون فيلا.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

من جانبه، حقق برينتفورد فوزا كبيرا على مضيفه ساوثهامبتون 5/صفر.

وسجل كيفن شايد الهدف الأول في الدقيقة السادسة، فيما تكفل بريان مبويمو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62، وبعد ذلك بسبع دقائق أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل كيني لويس بوتر الهدف الرابع لبرينتفورد، وبعده بدقيقتين سجل يوان ويسا الهدف الخامس.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند ست نقاط في المركز العشرين والأخير.

وفاز بورنموث على ضيفه إيفرتون 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة 20 أيضا

وسجل ديفيد بروكس الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 77.

ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

(د ب أ)