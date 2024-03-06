مانشستر سيتي يكرر فوزه على كوبنهاغن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

لندن: كرر مانشستر سيتي الإنكليزي تفوقه على كوبنهاغن الدنماركي وهزمه بنتيجة 3/1، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وسجل الفريق الإنكليزي أهدافه الثلاثة في الشوط الأول بأقدام مانويل أكانجي، وجوليان ألفاريز، وإيرلينغ هالاند في الدقائق 5 و9 و48.

بينما سجل محمد اليونسي الهدف الوحيد للفريق الدنماركي في الدقيقة 29.

وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب لدور الثمانية لدوري الأبطال مستفيدا من فوزه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة.

على ملعب الاتحاد، أحبط مانشستر سيتي معنويات ضيفه الدنماركي وهز مرماه بهدفين في وقت مبكر للغاية، حيث لعب ألفاريز ركلة ركنية قابلها أكانجي بقدمه في الشباك مسجلا الهدف الأول بعد مرور خمس دقائق.

وبعدها بأربع دقائق لعب ألفاريز ركنية جديدة قابلها زميله رودري بقدمه لترتد من العارضة ثم تذهب الكرة مجددا إلى ألفاريز الذي سدد كرة أخطأ كاميل جرابارا حارس مرمى كوبنهاجن التعامل معها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 14 مرر رودري كرة عرضية تجاوزت هالاند، وقابلها المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول بقدمه لتلامس أعلى العارضة وتضيع فرصة جديدة على أصحاب الأرض لتسجيل هدف ثالث.

ووسط طوفان هجومي إنكليزي، سدد ويليام كليم لاعب وسط كوبنهاجن كرة فوق العارضة في الدقيقة 16.

ووسط حالة من الاسترخاء انطلق اليونسي بالكرة من منتصف الملعب مستغلا سرعته وتبادل الكرة مع زميله أوري أوسكارسون قبل أن يسدد اليونسي في الشباك مسجلا هدفا رائعا في الدقيقة 29.

وفي الدقائق الأخيرة ضغط مانشستر سيتي مجددا، حيث أبعد الدفاع الدنماركي كرة ماتيوس نونيز من على خط المرمى في الدقيقة 45، وبعدها مرر رودري كرة طولية لتصل إلى هالاند داخل منطقة الجزاء ليمهدها لنفسه ويسدد بيسراه مسجلا الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

خاض فريق مانشستر سيتي ومدربه جوسيب جوارديولا الشوط الثاني بأعصاب هادئة، وبدأه الفريق الإنجليزي بخروج لاعب الوسط رودري ليشارك مكانه سيرجيو غوميز الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 67 كان إيديرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي يقظا في التصدي لتسديدة ماجنوس ماتسون لاعب كوبنهاجن.

واصل جوارديولا إراحة لاعبيه استعدادا لمباراة القمة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي حيث أجرى أكثر من تبديل بإشراك جون ستونز والثنائي الشاب ميكا هاميلتون وجاكوب رايت مكان روبن دياز ونونيز وهالاند.

وحاول الفريق الدنماركي تقليص الفارق بأكثر من تسديدة بعيدة لليونسي وماتسون ولكن دون خطورة حقيقية بينما حرمت العارضة ريكو لويس من تسجيل هدف رابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 93 وقبل ثوان قليلة من إطلاق صافرة النهاية.

(د ب أ)