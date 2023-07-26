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مانشستر سيتي يهزم بايرن ميونخ وديا استعدادا للموسم الجديد

منذ 35 دقيقة

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برلين: تغلب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي على بايرن ميونخ الألماني 2 / 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
وافتتح جيمس ميكاتي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 21 ثم تعادل بايرن ميونخ بهدف للاعب ماتيس تيل في الدقيقة 81 .
وبعدها سجل إيميريك لابورت هدف الفوز 2 / 1 لمانشستر سيتي بطل أوروبا في الدقيقة 86 .
وكان مانشستر سيتي أطاح ببايرن ميونخ في طريقه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث تغلب عليه 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية.
ويخوض بايرن ميونخ مباراة ودية أخرى في طوكيو، أمام كاواساكي فرونتال الياباني يوم السبت المقبل ضمن الجولة الآسيوية للفريق البافاري.
(د ب أ)

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