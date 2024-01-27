مانشستر سيتي يهزم توتنهام ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي

لندن: تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الخامس (دور الستة عشر) من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه توتنهام 1 / صفر، الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع (دور الـ32) بالبطولة.

وسجل ناثان آكي هدف المباراة الوحيد لسيتي في الدقيقة 88.

وشهد الدور ذاته، تأجل حسم ثلاث مباريات أخرى، بعد نهايتها بالتعادل.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة تشلسي وأستون فيلا، وهي نفس نتيجة مباراة بريستول سيتي وضيفه نوتنغهام فورست، فيما تعادل شيفيلد وينزداي وضيفه كوفنتري سيتي 1/1.

ووفقا للوائح البطولة، فإن المباريات التي تنتهي بالتعادل يتم إعادتها في ملاعب الفرق التي خاضت المباراة الأولى خارج ملعبها.

(د ب أ)