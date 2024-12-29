مانشستر سيتي يهنئ غوارديولا بمباراته رقم 500 كمدرب للفريق- (فيديو)

لندن: هنأ الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني للفريق، بمناسبة وصوله إلى 500 مباراة منذ توليه المسؤولية في صيف عام 2016 .

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي 2/صفر، في وقت سابق من اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وكانت تلك المباراة هي رقم 500 للمدير الفني الإسباني في مختلف البطولات.

وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن غوارديولا، منذ تعيينه في صيف عام 2016، فاز ب 18 بطولة ما بين بطولات محلية وأوروبية وعالمية.

احتفال الجماهير مع جوارديولا 🩵 pic.twitter.com/qG77Xfc4TY — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 29, 2024

وتوج غوارديولا بلقب الدوري الإنكليزي ست مرات، وكان الموسم الأبرز هو موسم 2018/2017، حينما وصل الفريق لرصيد 100 نقطة من إجمالي 114 .

وحصل غوارديولا على الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في موسم 2023/2022، حيث فاز بلقب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه في المباراة النهائية على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

وتابع أن غوارديولا، هو ثان مدرب في تاريخ النادي يقود الفريق في 500 مباراة، بعد المدير الفني السابق ليز ماكدويل، والذي درب الفريق في 592 مباراة بين عامي 1950و1963 .

وأوضح أن غوارديولا حقق نسبة فوز بلغت 94ر70% حيث فاز في 355 مباراة من أصل 500 خاضها.

كما خاض غوارديولا 322 مباراة في الدوري الإنكليزي حقق الفوز في 233 منها، وفاز بـ 60 مباراة من أصل 93 خاضها في دوري أبطال أوروبا.

وسجل لاعبو سيتي في عهد غوارديولا، 1211 هدفا واستقبلت شباكهم 429 هدفا، كما أنه في المركز الثاني في ترتيب أكثر المدربين فوزا بالدوري الإنجليزي، بعد الاسكتلندي سير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الذي حصل على لقب الدوري 13 مرة.

ويحتل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري في آخر أربع مواسم، المركز الخامس في ترتيب الموسم الجاري برصيد 31 نقطة.

(د ب أ)