مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ونوتينغهام يسقط تشيلسي

لندن: واصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته مسجلا فوزه الرابع تواليا في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما تغلب على ضيفه فولهام بخمسة أهداف لواحد، السبت، في الجولة الرابعة من المسابقة.

المباراة جاءت قوية وشهدت ندية واضحة لا سيما في شوطها الأول الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بالهدف الأول لمانشستر في الدقيقة 31، وتعادل الأمريكي تيم ريم لفولهام في الدقيقة 33، وعاد مانشستر للتقدم مجددا بالهدف الثاني للهولندي ناثان آكي في الدقيقة 5+45.

وفي الشوط الثاني أظهر “السيتيزن” أفضلية واضحة ونجح الفريق في تعزيز تقدمه عن طريق النرويجي إيرلينغ هالاند بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 58 من ركلة جزاء و70 و5+90.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر رصيده إلى 12 نقطة متصدرا جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط.

وفي الجولة نفسها، سقط تشيلسي على ملعبه أمام نوتينغهام فورست بهدف دون رد، سجله السويدي أنتوني إلانجا في الدقيقة 48.

وفاز توتنهام خارج ملعبه على بيرنلي بخمسة أهداف مقابل اثنين، في مباراة شهدت تألق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل 3 أهداف (هاتريك).

وأنقذ الكاميروني براين مبيمو فريقه برينتفورد من تلقي خسارته الأولى أمام ضيفه بورنموث، بعد أن خطف هدف التعادل في الدقيقة 3+90، لينتهي اللقاء بهدفين لمثلهما.

وبالنتيجة نفسها تعادل شيفيلد يونايتد مع إيفرتون.

(الأناضول)