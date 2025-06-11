مانشستر سيتي يواصل عقد صفقاته بضم الهولندي تيجاني ريندرز

لندن: أبرم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الأربعاء، رابع صفقات الموسم الجديد، بتعاقده مع لاعب كرة القدم الهولندي تيجاني رايندرز، بعقد مدته خمس سنوات.

وقال النادي الإنكليزي عبر موقعه: “يسعد نادي مانشستر سيتي أن يعلن عن التعاقد مع تيجاني رايندرز بعقد مدته خمس سنوات”.

وتابع: “ينضم الدولي الهولندي البالغ 26 عاما إلى الفريق قادما من نادي ميلان الإيطالي، الذي أمضى فيه الموسمين الماضيين”.

وقدم رايندرز موسما استثنائيا مع ميلان توج خلاله بجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، بعدما سجل 15 هدفا في 54 مباراة، في أفضل سجل تهديفي بمسيرته حتى الآن.

وعلى المستوى الدولي، شارك لاعب خط الوسط في 22 مباراة مع منتخب هولندا منذ ظهوره الأول عام 2023، لكنه جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز “الطواحين” 8-0 على مالطا مساء الثلاثاء.

وسيكون رايندرز مؤهلا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في 18 يونيو/ حزيران بالولايات المتحدة، ويمكن أن يشارك لأول مرة ضد الوداد الرياضي المغربي.

ومع رحيل البلجيكي كيفن دي بروين عن النادي، سيعمل رايندرز على تعزيز خط وسط الملعب لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في ظل سعيهم لتحسين مركزهم بعد احتلالهم المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويعد الدولي الهولندي هو التعاقد الرابع لبيب غوارديولا في الصيف، بعد ريان آيت نوري وماركوس بيتينيلي وريان شرقي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام البريطانية مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني.

(الأناضول)