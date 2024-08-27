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مانشستر سيتي يوافق على بيع لاعبه البرتغالي للهلال السعودي

منذ ساعة واحدة

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لندن: وافق نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، على بيع ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو لفريق الهلال السعودي، حسبما أفاد تقرير صحافي بريطاني، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مسؤولي الناديين توصلوا لاتفاق يقضي بانتقال كانسيلو للهلال مقابل 25 مليون يورو، في انتظار حسم التفاوض بشأن البنود الشخصية للاعب.

وسينهي الانتقال للدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) مسيرة كانسيلو مع مانشستر سيتي، التي استمرت 5 سنوات، بعد وصوله للنادي السماوي، قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2019.

وقضى كانسيلو فترة ناجحة في ملعب الاتحاد، حيث ساهم في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز عامي 2021 و2022.

ورغم ذلك، أمضى كانسيلو النصف الثاني من موسم 2022/ 2023 على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ الألماني، قبل أن تتم إعارته أيضا لبرشلونة الإسباني طوال الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في 42 مباراة بجميع المسابقات.

وقام كانسيلو بتمثيل منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) هذا العام في ألمانيا، حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد فرنسا.

لم يشارك كانسيلو حتى الآن في أول مباراتين لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، حيث فاز فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 2 / صفر على تشيلسي، و4 / 1على إيبسويتش تاون.

(د ب أ)

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