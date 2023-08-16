مانشستر سيتي يوافق على بيع مدافعه للنصر السعودي

لندن: وافق نادي مانشستر سيتي على العرض المقدم من نادي النصر السعودي، والذي لم يجر الإعلان عن تفاصيله، لضم المدافع إيميريك لابورت.

وواجه لابورت (29 عاما) صعوبة في اللعب لوقت كاف في الموسم الماضي، في ظل تألق ناثان آكي، كما تراجعت فرصه تحت قيادة المدير الفني بيب غوارديولا مع انضمام الكرواتي الدولي يوشكو غفارديول.

ويتواجد الإسباني الدولي لابورت الآن في العاصمة اليونانية أثينا، حيث يلتقي مانشستر سيتي فريق إشبيلية الإسباني اليوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

لكن وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” علمت أن لابورت قد يكون بصدد حسم انتقاله إلى الدوري السعودي ليلحق بنجوم بارزين انضموا إلى النصر، أمثال كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأليكس تيليس.

وكان لابورت قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من أتلتيك بيلباو في كانون الثاني/ يناير 2018، وأصبح عنصرا أساسيا بالفريق، وقد توج مع الفريق بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز 5 مرات تحت قيادة غوارديولا، ولقب كأس الاتحاد الإنكليزي في مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنكليزية 3 مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

(د ب أ)