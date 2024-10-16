مانشستر يونايتد أكثر الأندية التي تكبدت أموالا بسبب الإصابات في الموسم الماضي

لندن: ذكر تقرير إعلامي أن فريق مانشستر يونايتد هو أكثر فريق تكبد أموالا بسبب الإصابات التي لحقت بلاعبيه في الموسم الماضي، مقارنة ببقية فرق الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن احتلال مانشستر يونايتد للمركز الثامن في نهاية موسم 2023 / 2024، هو أقل مركز احتله الفريق في تاريخ الدوري الإنكليزي، حيث اشتكى المدرب الهولندي إريك تن هاغ بانتظام من قائمة إصابات الفريق مع تقدم الموسم.

وتقدر التكلفة المالية التي تكبدها مانشستر يونايتد بسبب الإصابات بـ81ر39 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار)، وفقا لبيانات مؤشر إصابات كرة القدم الأوروبية للرجال الذي أعدته مجموعة “هاودن” العالمية للتأمين، والتي تم نشرها أمس الثلاثاء.

وتم احتساب التكلفة عن طريق ضرب الراتب الأساسي اليومي للاعب المصاب في عدد الأيام التي كان غير جاهز فيها بسبب الإصابة.

وكشف التقرير أن مانشستر يونايتد عانى من 75 حالة إصابة طوال الموسم، ليحتل المركز الثاني خلف نيوكاسل الذي عانى من 76 إصابة.

وسجل تشيلسي أعلى متوسط تكلفة 540 ألف جنيه إسترليني لكل إصابة، وثاني أعلى تكلفة إجمالية بمبلغ 22ر30 مليون جنيه إسترليني.

وعانى مانشستر سيتي، بطل الدوري، من 57 إصابة، وبلغت تكلفة تلك الإصابات 27 مليون جنيه إسترليني.

شكل الدوري الإنجليزي الممتاز 44 في المئة من تكاليف الإصابات عبر الدوريات الخمس الكبرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب دفع أندية الدوري الإنكليزي الممتاز أكبر الرواتب.

وبلغت تكلفة الإصابات في الدوري الإنكليزي 8ر265 مليون جنيه إسترليني من أصل 2ر610 مليون جنيه إسترليني.

وقال جيمس بوروز، رئيس قسم الرياضة في “هاودن” إن البيانات “تؤكد على المطالب البدنية المتزايدة باستمرار على اللاعبين”.

وأضاف: “مع تكثيف جدول المباريات وتوسيع المسابقات محليا ودوليا، نرى المزيد من اللاعبين يغيبون عن الملاعب لفترات أطول، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 5% في تكاليف الإصابة هذا الموسم وحده”.

وسجلت رابطة الدوري الإنكليزي انخفاضا في عدد الإصابات المسجلة، من 944 في موسم 2022 / 2023 إلى 915 إصابة في الموسم الماضي.

وكانت رابطة الدوري الألماني (بوندسليغا) سجلت أعلى عدد من الإصابات للموسم الثاني على التوالي بواقع 1255 إصابة في موسم 2023 / 2024.

(د ب أ)