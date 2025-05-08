مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر يتأهلان لنهائي الدوري الأوروبي في مواجهة إنكليزية خالصة

مانشستر (إنكلترا): سيكون نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم إنكليزيا خالصا، عقب اجتياز مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير عقبة الدور قبل النهائي في المسابقة القارية.

وفاز مانشستر يونايتد 4 / 1 على ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، في وقت متأخر من مساء الخميس، في إياب المربع الذهبي للبطولة، الذي شهد أيضا فوز توتنهام 2 / صفر على مضيفه بودو غليمت النرويجي.

وجاء صعود الفريقين الإنكليزيين للنهائي الذي يقام بملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو الإسبانية يوم 21 مايو/ أيار الجاري، عن جدارة، بعدما تغلب كل منهما على منافسه في جولتي الذهاب والإياب.

وسبق لمانشستر يونايتد الفوز 3 / صفر بملعب أتلتيك بلباو في لقاء الذهاب، الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي، فيما انتصر توتنهام 3 / 1 على بودو غليمت في العاصمة البريطانية لندن.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، بمدينة مانشستر الإنكليزية، بادر أتلتيك بلباو بالتسجيل عن طريق ميكيل ياوريجيزار في الدقيقة 31، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة ويحرز 4 أهداف دفعة واحدة في غضون 19 دقيقة.

وأحرز ماسون ماونت هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 72، قبل أن يضيف زميلاه لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كاسيميرو والمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 80 و85 على الترتيب.

وعاد ماونت لهزّ الشباك من جديد، محرزا الهدف الرابع ليونايتد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليفوز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 7 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفي النرويج، وضع توتنهام حدّا لمغامرة بودو غليمت، الذي بلغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة، بعدما تغلب عليه 2 / صفر.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح دومينيك سولانكي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 62، قبل أن يحرز بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 69، ليفوز أبناء لندن 5 / 1 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب.

(د ب أ)