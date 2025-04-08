مانشستر يونايتد يتجه لآسيا بعد نهاية الموسم لإنعاش خزينته

مانشستر: يعتزم لاعبو مانشستر يونايتد السفر إلى آسيا بعد خوض مباراة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، في أول جولة لما بعد الموسم للنادي.

ومن ضمن الأسباب التي دعت لقيام مانشستر يونايتد بتلك الرحلة، الحصول على “إيرادات إضافية كبيرة”، وفقا لمسؤولي النادي العريق.

وعقب لقاء مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في 25 مايو/ أيار القادم بالدوري الإنكليزي، سوف يسافر الفريق للعب مباراة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ومثلها في هونغ كونغ يومي 28 و30 مايو/ أيار المقبل على الترتيب.

وربما يستكمل مانشستر يونايتد مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، ولكن حال تأهله لنهائي المسابقة القارية، فمن المقرر أن يخوض المباراة في 21 من ذات الشهر.

وذكر مانشستر يونايتد أن الجولة تتيح “فرصة فريدة للاعبين والجهاز الفني للتواصل مباشرة مع الجماهير في آسيا، وللنادي للتواصل مع شركائه التجاريين القيمين في المنطقة”.

وقال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد: “الأهم من ذلك، أن تلك الجولة سوف تدر إيرادات إضافية كبيرة تساعد على تقوية النادي، مما يسمح لنا بمواصلة الاستثمار في النجاح على أرض الملعب”.

ويأتي إعلان جولة مانشستر يونايتد لما بعد الموسم رغم المخاوف بشأن زيادة الضغط على اللاعبين، لاسيما في ظل جدول مباريات الفريق المزدحم بشكل متزايد.

وأكد مانشستر يونايتد بالفعل خوض الفريق مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد في عدد من الدول الاسكندنافية وكذلك الولايات المتحدة.

يذكر أن مانشستر يونايتد قام مؤخرا بتنفيذ مبادرات لخفض التكاليف، والتي كان من بينها تسريح مئات الموظفين، ورفع أسعار التذاكر، وأخبر مشجعيه بأن النادي لا يستطيع مواصلة تحمل خسائره المالية الحالية.

(أ ب)