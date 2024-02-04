مانشستر يونايتد يتقدم للمركز السادس بفوزه على وست هام

مانشستر (إنكلترا): سجل أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد هدفين بعدما هز راسموس هويلوند الشباك في عيد ميلاده 21 ليقود فريقه للفوز 3-صفر على وست هام في ملعب أولد ترافورد ويتقدم متخطيا الفريق الزائر نحو المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وبعدما فاز على ولفرهامبتون 4-3 يوم الخميس الماضي، يملك فريق المدرب إريك تن هاغ حاليا 38 نقطة بعد 23 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع.

ويحتل وست هام المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وسجل هويلوند في الدقيقة 23 عندما مرر كاسيميرو الكرة للأمام بعد فشل لاعبي وست هام في إبعاد كرة عالية، ليراوغ اللاعب الدنمركي اثنين من مدافعي الفريق الزائر قبل أن يسدد الكرة من منتصف منطقة الجزاء في زاوية منخفضة.

وأصبح هويلوند، الذي لم يسجل هدفه الأول في الدوري حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصغر لاعب في تاريخ يونايتد يسجل في أربع مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وضاعف غارناتشو النتيجة في الدقيقة 49 بعد أن سدد كرة من يمين منطقة الجزاء غيرت اتجاهها لترسل الحارس البديل لوكاس فابيانسكي نحو الاتجاه الخاطئ.

وأحرز الأرجنتيني هدفه الثاني في الدقيقة 84 بعد أن فقد كالفين فيليبس الكرة لينقض عليها سكوت مكتوميناي ويجد غارناتشو داخل منطقة الجزاء ليمرر له الكرة ويسجل.

(رويترز)