مانشستر يونايتد يتلقى ضربة بإصابة لاعبه

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع لوك شو سيغيب لعدد من الأسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وذكر يونايتد في بيان أمس الخميس أن الإصابة ستخضع للتقييم الطبي، لكن الظهير الأيسر سيغيب عن “المباريات القادمة”.

وبدأ شو (28 عاما)، وهو ركيزة في تشكيلة المدرب إيريك تن هاج، أساسيا في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم، خلال الفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز والخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

ويستضيف يونايتد في المباراة المقبلة نوتنجهام فورست غدا السبت ثم يزور أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي الأسبوع المقبل قبل فترة التوقف الدولية.

(رويترز)