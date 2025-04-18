مانشستر يونايتد يحقق “ريمونتادا” مثيرة أمام أولمبيك ليون

إسطنبول: حقق فريق مانشستر يونايتد “ريمونتادا” مثيرة أمام ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي بتغلبه عليه بخماسية مقابل أربعة أهداف، الخميس، على ملعب “أولد ترافورد”، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتأهل الشياطين الحمر بهذا الفوز إلى نصف نهائي البطولة القارية بأفضلية مجموع المباراتين بنتيجة 7-6، بعد أن سبق وتعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب في فرنسا.

المباراة شهدت تقدما لمانشستر بهدفين سجلهما الأوروغواياني مانويل أوغارتي والبرتغالي ديوغو دالوت في الدقيقتين 10 و45، لكن ليون تعادل بثنائية كورينتين توليسو، والأرجنتيني تاجليافيكو في الدقيقتين 71 و78.

ورغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد توليسو في الدقيقة 89 للإنذار الثاني، سجل الفريق الفرنسي هدفين في الشوطين الإضافيين عبر ريان شرقي، وألكسندر لاكازيت من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 104 و109.

وقلب اليونايتد الطاولة على ليون بتسجيل 3 أهداف في غضون 7 دقائق عبر البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء، وكوبي ماينو، وهاري ماغواير في الدقائق 114، و120، و1+120.

وتأهل بودو غليمت النرويجي على حساب مضيفه لاتسيو الإيطالي بفوزه بركلات الترجيح 3-2.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بفوز لاتسيو 3-1، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 3-3 نظرا لسابق فوز الفريق النرويجي 2-0 في مباراة الذهاب.

سجل ثلاثية الفريق الإيطالي، فالنتين كاستيلانوس، وتيجاني نوسلين، بولايي ديا، في الدقائق 21 و3+90 و100، فيما سجل هدف بودو غليمت، أندرياس كلاوسن هيلمرسون في الدقيقة 109.

(الأناضول)