رياضة | تقارير رياضية

مانشستر يونايتد يرفض بيع ماغواير إلى ويستهام مقابل 30 مليون جنيه إسترليني

منذ 53 دقيقة

هاري ماغواير

حجم الخط
0

 لندن: تقدم نادي ويستهام يونايتد بعرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون و400 آلف دولار) للتعاقد مع هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إي ميديا) فإن ويستهام أبدى اهتماما طوال الصيف بضم ماغواير، لكن مانشستر رفض العرض الأول لضم المدافع الدولي مقابل 20 مليون إسترليني.

وخرج ماغواير من حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ في الموسم الماضي قبل ان يتم سحب شارة القيادة منه مؤخرا.

وانضم ماغواير إلى مانشستر في 2019 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 80 مليون إسترليني.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلتيك بلباو استعدادا للموسم الجديد
6 - أغسطس - 2023
مانشستر يونايتد يمدد شراكته مع أديداس مقابل مبلغ خيالي 
31 - يوليو - 2023
 بوروسيا دورتموند يهزم مانشستر يونايتد وديا
31 - يوليو - 2023
مدرب مانشستر يونايتد يكشف عن رأيه في انتقال النجوم للدوري السعودي
30 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية