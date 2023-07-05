مانشستر يونايتد يعلن ضم ماسون ماونت من تشيلسي

لندن: أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا تعاقده مع اللاعب ماسون ماونت من تشيلسي بعقد يستمر حتى عام 2028 .

وذكر مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :”انضم ماسون ماونت إلى نادي مانشستر يونايتد بموجب عقد يستمر حتى (حزيران) يونيو 2028، مع خيار التمديد لموسم آخر.”

وخاض لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عاما 279 مباراة مع الأندية وسجل 58 هدفا وصنع 53 وقد اختير لجائزة أفضل لاعب في تشيلسي في موسمي 2020 / 2021 و2021 / 2022، واعتلى مع الفريق منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وخاض ماونت 36 مباراة مع منتخب إنكلترا ولعب دورا بارزا في وصول بلاده إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي أقيمت عام 2021 .

وقال ماسون ماونت :”ليس من السهل ترك النادي الذي نشأت فيه، لكن مانشستر يونايتد سيقدم تحديا جديدا مثيرا خلال المرحلة التالية من مسيرتي. بعد أن تنافست ضدهم، أعرف مدى قوة الفريق الذي انضممت إليه، ولا أطيق الانتظار لأكون جزءا من تلك المجموعة والفوز بالبطولات الكبرى.”

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع مانشستر يونايتد :””يمكن للجميع أن يرى أن النادي قد خطى خطوات كبيرة للأمام تحت قيادة (المدير الفني) إريك تن هاغ. بعد أن التقيت بالمدرب وناقشت خططه، لم أستطع أن أكون أكثر حماسة لخوض المواسم المقبلة، وأنا مستعد للعمل الشاق المتوقع هنا.”

وتابع :”أنا طموح للغاية، أعرف كم يكون شعور الفوز بالبطولات الكبرى رائعا وما يتطلبه الأمر. سأبذل قصارى جهدي لتجربة نفس الشعور مرة أخرى في مانشستر يونايتد.”

ومن جانبه، قال جون مورتو، مدير الكرة في مانشستر يونايتد :”ماونت لاعب كرة قدم ذكي للغاية ولديه العديد من الصفات الفنية الرائعة التي ستضيف إلى فريقنا بشكل كبير. لقد أعجبنا بموهبته لفترة طويلة، لذلك يسعدنا أنه اختار الانضمام لنا.”

وأضاف :”أسلوب لعبه وسماته مناسبون تماما للفريق، ونعتقد جميعا أنه سيتحسن أكثر بعد العمل مع تن هاغ وطاقمه… هو لاعب من الطراز العالمي، ولديه أيًا القدرة على تحسين اللاعبين من حوله بفضل ذكاءه ووعيه التكتيكي.”

وتابع :”لقد تأثرنا برغبته القوية في الانضمام إلى يونايتد وتعطشه لمزيد من النجاح، حيث نسعى لرفع مستويات أدائنا خلال الموسم المقبل وما بعده”.

(د ب أ)