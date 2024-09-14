 مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات بالفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن: عاد فريق مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأهدر كاميرون أرتشر، لاعب ساوثهامبتون، ركلة جزاء في الدقيقة 32، وتمكن بعدها مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 35، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فشل فريق ساوثهامبتون في تقليص الفارق أو مبادلة مانشستر يونايتد للهجمات حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت طرد جاك ستيفنز، لاعب الفريق، والتي بسببها كثف مانشستر يونايتد من هجماته حتى سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق أليخاندرو جارناتشو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، والأول له بعد الخسارة في آخر مباراتين.

في المقابل، ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر في مبارياته الثلاث الأولى.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة السابعة والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق ساوثهامبتون عندما انطلق تيلير ديبلينغ بالكرة ودخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكن أندريه أونانا، حارس مانشستر، يونايتد تألق وتصدى لها.

بعدها فرض ساوثهامبتون سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت نفسه، تراجع مانشستر يونايتد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

واستمر الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 15 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر يونايتد عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن من داخل منطقة الجزاء قابلها جوشوا زيركيزي بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لكن آرون رامسدال، حارس ساوثهامبتون، تصدى لها.

وانحصر بعدها اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء لفريق ساوثهامبتون بعدما قام ديوجو دالوت بعرقلة ديبلينغ داخل منطقة الجزاء.

وسدد كاميرون أرتشر ركلة الجزاء في الدقيقة 32 ولكن أونانا تألق وتصدى لها لترتد إلى أرتشر مرة أخرى حيث قابلها بضربة رأس لكن أونانا واصل تألقه وأمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 34 تألق رامسدال، حارس ساوثهامبتون، وأنقذ فريقه من تلقي الهدف الأول عندما سدد زيركيزي كرة أرضية قوية حولها الحارس بأطراف أصابعه لركلة ركنية.

ولعبت الركلة الركنية في الدقيقة 35 إلى برونو فرنانديز على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليمرر كرة عرضية قابلها ماتيس دي ليخت بضربة رأس رائعة لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة 40 كاد ماركوس راشفود ان يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد عندما دخل بالكرة لمنطقة جزاء ساوثهامبتون من الناحية اليمنى لينفرد بالحارس رامسدال ثم سدد كرة قوية لكن الحارس تألق وحولها لركلة ركنية.

ولعبت الركلة الركنية في الدقيقة 41 إلى داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون لكنها لم تجد من يقابلها لتصل إلى أماد ديالو في الناحية اليسرى خارج منطقة الجزاء ليمررها إلى راشفورد الذي دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتصطدم بالقائم الأيسر قبل أن تعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة بنهايته بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض فريق مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف ثالث، في المقابل حاول فريق ساوثهامبتون شن هجمات بحثا عن تقليص الفارق ولكن فشل الفريقان في تشكيل خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 60 والتي شهدت فرصة خطيرة لمانشستر يونايتد عندما سدد ماركوس راشفورد كرة قوية من الناحية اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن رامسدال حولها بأطراف أصابعه لركلة ركنية لم تستغل.

بعد تلك الهجمة استمرت سيطرة مانشستر يونايتد على مجريات اللقاء، خاصة وأن فريق ساوثهامبتون لم يتمكن من أن يكون ندا لمانشستر يونايتد في الشق الهجومي.

ورغم سيطرة مانشستر على مجريات اللقاء ومحاولاته المتتالية لكنه فشل في استغلال الفرص التي اتيحت له، فيما لم يشكل ساوثهامبتون أي خطورة حقيقية على مرمى أونانا، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت إشهار الحكم للبطاقة الحمراء في وجه جاك ستيفنز، لاعب ساوثهامبتون، بعدما تدخل بقوة على أليخاندرو جارناتشو.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع سجل مانشستر يونايتد الهدف الرابع عندما لعبت تمريرة بينية إلى ديوغو دالوت داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليمرر كرة أرضية على أليخاندرو جارناتشو الذي سددها إلى داخل المرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 3 / صفر.

(د ب أ)