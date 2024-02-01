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مانشستر يونايتد يعود للانتصارات في الدوري الإنكليزي بفوز مثير على وولفرهامبتون

منذ ساعة واحدة

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لندن:  عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات ببطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه وولفرهامبتون 3/4، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر مباراتين له بالبطولة، حيث خسر أمام نوتنجهام فورست2/1 قبل أن يتعادل مع توتنهام 2 2/، ليرفع رصيده من هذا الفوز إلى 35 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة عن طريق ماركوس راشفورد، قبل أن يضيف راسموس هويلند الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 71 سجل بابلو سارابيا هدف تقليص الفارق لوولفرهامبتون من ضربة جزاء، قبل أن يعود مانشستر يونايتد للتقدم مجددا بهدف سجله سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 75.

وسجل ماكس كيلمان الهدف الثاني لوولفرهامبتون في الدقيقة 85، ثم سجل زميله بيدرو نيتو هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بدقيقتين فقط، سجل كوبي ماينو هدف الفوز لمانشستر يونايتد.

(د ب أ)

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